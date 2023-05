Benevento, prove di formazione in vista del Cittadella Agostinelli pensa all'undici da utilizzare al Tombolato per interrompere il digiuno di vittorie

Il Benevento partirà domani alla volta di Cittadella, con Agostinelli che sta definendo quella che sarà la formazione che scenderà in campo al Tombolato. L'aspetto più impellente è quello relativo alla scelta del sostituto di Glik, il quale sarà assente per squalifica. Il tecnico potrà contare su Leverbe, ma non è da escludere il passaggio alla difesa a quattro con la coppia centrale formata da Veseli e Tosca, con El Kaouakibi o Letizia a destra e Foulon a sinistra.

Karic e Viviani insidiano Improta

C'è ancora tempo, con Agostinelli che tiene in considerazione tutte le possibili mosse per la conquista di una vittoria che manca da ben dieci partite di campionato: un digiuno che ha trascinato il Benevento all'ultimo posto in classifica e in una situazione che appare ormai compromessa, a meno che non arrivino nove punti nelle prossime tre partite contro Cittadella, Modena e Perugia. A centrocampo ci sono Schiattarella e Acampora, con Karic e Viviani che si contendono il posto di interno a destra; non è da escludere che Improta partirà dalla panchina, considerate le prestazioni deludenti degli ultimi tempi. Confermatissimi, invece, Ciano e Farias che hanno dato una verve diversa alla manovra offensiva giallorossa: il Benevento nelle ultime tre partite ha sempre mandato a segno almeno un attaccante, realizzando quattro reti. La condizione dei due, inoltre, migliora di partita in partita: un aspetto che rammarica e non poco se si considera che entrambi sono stati fuori per diversi mesi a causa degli infortuni, vietando alla squadra la giusta qualità in avanti.