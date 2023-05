Un altro -4 per la Reggina: cosa cambia per il Benevento? La lotta per i play off accoglie Venezia, Ascoli e Palermo: brutti clienti per le pericolanti

Una nuova penalizzazione per la Reggina, altri quattro punti che fanno scivolare la formazione di Pippo Inzaghi addirittura al 14° posto, ben lontana dalla zona play off. Detta così sembra davvero una notizia che non tocca neanche di striscio il Benevento, che ha ben altri problemi da risolvere e non può certo pensare che la formazione calabrese possa essere una delle sue avversarie nella lotta per non retrocedere. Ma la caduta della Reggina rilancia in maniera esplosiva squadre come Venezia, Ascoli, Palermo a ridosso della zona play off. E poiché il Benevento non è più padrone del suo destino ma deve sperare che molte delle sue rivali frenino, allora il fatto che alcune delle pericolanti debbano affrontare le tre squadre “assatanate” di play off può far gioco proprio ai giallorossi. Il Palermo affronterà la Spal e il Brescia al Barbera, il Venezia incrocerà i destini di Cosenza e Perugia, l'Ascoli troverà il Cosenza la prossima settimana. Perdersi in calcoli astrusi non conviene, ma sperare che tutti gli avversari abbiano qualcosa da perdere fino in ultimo è senz'altro un bene.