Serie B, LIVE / Cittadella-Benevento 1-1 Al Tombolato c'è la sfida tra granata e giallorossi, valida per la 36^ giornata

47' - Conclusione dalla distanza di Salvi: Manfredini devia in angolo

46' - Rientrano le squadre in campo. Cambia il Cittadella con l'ingresso di Giraudo al posto di Donnarumma

45'+2' - Termina il primo tempo. Cittadella-Benevento 1-1

45' - Due minuti di recupero

40' - Si gioca poco a causa dei numerosi falli fischiati dall'arbitro

36' - Infortunio per Acampora in seguito a un contrasto. Il centrocampista giallorosso non riesce a proseguire l'incontro: entra Viviani

30' - Ammonito Foulon per fallo su Vita

28' - Pareggio del Cittadella: cross di Donnarumma che attraversa l'area, Salvi serve al centro Vita che insacca. Troppo facile per il Cittadella contro una difesa poco attenta

25' - Punizione di Crociata facilmente bloccata da Manfredini

18' - Benevento in vantaggio! Calcio d'angolo di Ciano, la spizza Veseli con Pettinari che ci mette il piede per il gol dell'1-0

16' - Rovesciata di Antonucci: la palla sorvola la traversa

14' - Ci prova Crociata sul primo palo: Manfredini c'è. Il Cittadella arriva con troppa facilità nei pressi dell'area giallorossa

12' - Ammonito Donnarumma per fallo su Improta

6' - Destro di Crociata dalla distanza: para Manfredini

2' - Cross di Vita per la testa di Magrassi che viene lasciato solo dalla difesa giallorossa: parata in due tempi di Manfredini

1' - Comincia Cittadella-Benevento

Cittadella-Benevento 0-1, il tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Donnarumma (1'st Giraudo); Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi. A disp.: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Mattioli, Carriero, Mastrantonio, Lores Varela, Maistrello, Danzi. All.: Gorini

Benevento (4-3-2-1): Manfredini; Veseli, Leverbe, Tosca, Foulon; Improta, Schiattarella, Acampora (36'pt Viviani); Ciano, Farias; Pettinari. A disp.: Paleari, Bonagura, El Kaouakibi, Letizia, Kubica, Karic, Tello, Jureskin, Carfora, Koutsoupias. All.: Agostinelli

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Bottegoni e Fontemurato. IV ufficiale: Sfira. VAR e AVAR: Nasca e Miele

Marcatore: 18'pt Pettinari, 28'pt Vita

Note: Ammoniti Donnarumma, Vita

Cittadella-Benevento, il prepartita

Al Tombolato c'è l'atteso incontro tra Cittadella e Benevento, valido per la 36^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono chiamati al successo per tentare di restare aggrappati alla serie B, provando ad avvicinarsi alle dirette concorrenti a due giornate dalla fine dei giochi. Tutti convocati per i padroni di casa, mentre per Agostinelli mancano all'appello lo squalificato Glik, oltre ai vari Simy, La Gumina e Pastina.