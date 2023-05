Il pullman del Benevento aggredito sulla "Direttissima" Il mezzo è stato bersaglio di un lancio di oggetti che hanno mandato in frantumi i vetri

La squadra giallorossa sarebbe dovuta tornare in treno, ma quella odierna è stata una giornata infernale per le linee ferroviarie tra Roma-Milano e Firenze, con ritardi fino a 6 ore. Così i dirigenti della società giallorossa hanno deciso di cambiare mezzo e hanno optato per il pullman. Una scelta che si è rivelata infausta perchè il mezzo che riportava a casa i giocatori giallorossi ha subito un'autentica aggressione tra Bologna e Firenze sul tratto denominato Direttissima. Il mezzo su cui viaggiava il Benevento è stato preso di mira da un lancio fitto di oggetti di ogni tipo, sono andati in frantumi i vetri ed è dovuta intervenire la Polizia, che ha preso sotto scorta il pullman per consentirgli di ripartire.