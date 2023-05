Modena, Diaw: "A Benevento troveremo un ambiente elettrico" Le parole dell'attaccante gialloblu in vista del match del Vigorito

Davide Diaw ha parlato in vista del match con il Benevento: “Troveremo un ambiente elettrico a causa della loro posizione di classifica, una graduatoria che nessuno si aspettava; noi dovremo fare la nostra gara giocando con serenità e mettendo in pratica quanto ci viene chiesto durante gli allenamenti”. L'attaccante ha poi proseguito: “Sapevamo di aver fatto una brutta figura a Venezia e volevamo rispondere sul campo a quella dolorosa sconfitta. Nella settimana che ha preceduto la sfida con il Bari abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a fare questo punto importante per la salvezza del Modena in serie B. Sono a quota 9, spero di riuscire ad arrivare a 10 in campionato, ma a prescindere da questo abbiamo il dovere di provare a fare il bottino massimo di punti disponibili. Non dipende solo da noi ma siamo vicino ai play off e sarebbe un peccato non arrivarci”.