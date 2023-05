Come procede la prevendita di Benevento-Modena? Il dato aggiornato Si avvicina la conclusione della fase di prelazione dedicata agli abbonati

Terminerà domani alle 8:30 la fase di prelazione per gli abbonati del match tra Benevento e Modena, in programma sabato alle ore 14. Come noto, il sodalizio giallorosso ha indetto per questa gara la giornata giallorossa, fissando il prezzo dei biglietti al costo simbolico di 1 euro. Alle 19 si contavano 331 biglietti acquistati dai tifosi di fede sannita, mentre sono 104 quelli che si sono assicurati un posto nel settore ospiti. Domani ci sarà la vendita libera che terminerà alle 14:45 di sabato.