Benevento, Acampora: l'esito della risonanza Il centrocampista si è infortunato nel corso del match con il Cittadella

Acampora si è sottoposto quest'oggi a risonanza magnetica, dopo aver rimediato un infortunio nel corso del match col Cittadella. La partita del centrocampista, come noto, è durata soltanto 36 minuti al Tombolato.

L'esito della risonanza

La risonanza ha confermato un trauma distorsivo di primo grado che ha interessato anche i legamenti. Non è un infortunio grave, ma la presenza di Acampora è in forte dubbio per il match di sabato col Modena. Agostinelli sta già pensando alle alternative: al Vigorito si vedrà un centrocampo totalmente diverso rispetto alle ultime uscite, considerato che oltre ad Acampora mancherà anche Schiattarella per squalifica.