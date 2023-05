Modena, Tesser: "Col Benevento sarà dura, ma noi vogliamo i play off" Le parole del tecnico gialloblu alla vigilia del match che si giocherà al Vigorito

Ecco le dichiarazioni di Attilio Tesser alla vigilia del match del suo Modena col Benevento: "La partita di domani è il play off. Sarà dura, affrontiamo una squadra forte che ha le sue motivazioni. Per noi sarà un passaggio obbligato per il sogno. Non dipenderà solo da noi, ma sicuramente quasi tutto.

"Domenica scorsa c'è stata grande felicità per la salvezza conquistata a tre giornate dalla fine, che non è un risultato scontato in un torneo che vede alcuni club importanti in zone ad alto rischio. Il secondo pensiero è di analisi: l’unione ha fatto la differenza. Proprietà, società, allenatore, staff, calciatori, tifosi, città, ambiente: al netto di qualche normale e naturale critica, tutti abbiamo remato dalla stessa parte e la squadra in classifica non è praticamente mai stata con l’acqua alla gola”.