Benevento-Modena, l'annuncio della Curva Sud: ecco il comunicato La nota pubblicata dagli ultras giallorossi in vista del match che si giocherà al Vigorito

La Curva Sud ha pubblicato un comunicato in cui conferma la propria presenza sugli spalti del Ciro Vigorito in vista del match di domani con il Modena.

Benevento, il comunicato della Curva Sud

Scriviamo queste poche righe per lanciare un messaggio ben chiaro: la Curva Sud sarà al suo posto contro il Modena! Questo per rispondere a chi si era posto il dubbio, ingiustificato, di una nostra presenza allo stadio. Quando diciamo che siamo oltre la categoria, non è per dare fiato alla bocca. Noi ci mettiamo la faccia e siamo già proiettati all’anno prossimo. Invitiamo tutti a essere presenti a fare altrettanto, a riempire la Curva Sud. Si è beneventani sempre, non soltanto quando le cose vanno per il verso giusto. Adesso si scende in serie C, ma non sarà questo fallimento sportivo ad allontanarci dai gradoni. Che vinca o che perda, noi siamo sempre qua. Al di là della categoria. Vi aspettiamo in Curva!