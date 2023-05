Benevento-Modena, aggiornamento prevendita Il dato dei biglietti emessi per il match del Vigorito

Si avvicina il fischio d'inizio del match tra Benevento e Modena, in programma domani alle ore 14. I biglietti emessi per la partita nell'ambito della giornata giallorossa, alle ore 19, sono 1670 per la tifoseria sannita. Sono 185, invece, i tifosi modenesi che saranno presenti nel settore ospiti.

La prevendita per i locali sarà aperta anche domani e terminerà alle 14:45.