Serie B LIVE, la diretta testuale di Benevento-Modena Ultima partita al Vigorito in stagione per la Strega

Benevento-Modena, le formazioni ufficiali

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Tosca; Letizia, Karic, Viviani, Kubica, Foulon; Ciano, Farias. A disp.: Nunziante, Manfredini, Tello, Pettinari, Jureskin, Improta, Agnello, Leverbe, Veseli, Pastina, Koutsoupias. All.: Agostinelli

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada, Mosti; Diaw. A disp.: Seculin, Bonfanti, Falcinelli, Silvestri, Giovannini, Armellino, Ionita, De Maio, Strizzolo, Renzetti, Coppolaro. All.: Tesser

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Raspollini e D'Ascanio. IV ufficiale: Centi. VAR e AVAR: Pezzuto e Giua

Benevento-Modena, le scelte di Agostinelli

Agostinelli torna al 3-5-2. In porta si rivede Paleari, con la linea difensiva formata da El Kouakibi, Glik e Tosca, A centrocampo Karic, Viviani e Kubica, con Letizia e Foulon esterni. In avanti la coppia formata da Ciano e Farias.

Benevento-Modena, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Modena, l'ultimo che i giallorossi giocheranno tra le mura amiche. Dopo la sconfitta maturata a Cittadella, la situazione della truppa di Agostinelli è ormai compromessa: basterebbe un punto ottenuto dal Brescia per condannare la Strega alla retrocessione in serie C. Il Benevento è chiamato a salvare almeno la faccia in quest'ultimo appuntamento casalingo della stagione.