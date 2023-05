Modena, Tesser: "Dispiace per la retrocessione del Benevento" Le parole del tecnico gialloblu dopo il match del Vigorito

Attilio Tesser ha commentato così la prestazione del Modena contro il Benevento: "L'obiettivo dichiarato della società era la salvezza. Averlo fatto a tre partite dalla fine, penso che sia un buon risultato. Non siamo mai stati in zona play out, questo penso che sia un grande merito. La retrocessione del Benevento? La B è il campionato più difficile. Quest'anno è una sorta di A2, ci sono squadre in fondo di grande nome che negli anni recenti hanno fatto la serie A o la B ad alto livello. Non mi permetto di entrare in casa degli altri, ma posso dire che la rosa è di livello importante. Benevento ha sempre fatto cose importanti, spiace che sia una delle retrocesse".