Benevento, Agostinelli: "Chiedo scusa a tutti, è un dispiacere enorme" Le parole del tecnico giallorosso subito dopo il triplice fischio del match col Modena

Nel post gara di Benevento-Modena ha parlato così Agostinelli: "Chiedo scusa a tutti. Peccato per quanto successo al Tombolato, dove c'è stata la svolta in negativo. C'eravamo ancora dentro questa situazione. In questo momento mi viene da pensare il dispiacere enorme di non essere riuscito a salvare questa squadra. Adesso dobbiamo trovare delle motivazioni, so che non è facile ma lavorerò su questo: anche per il raggiungimento di un terzultimo posto. Adesso devo chiedere scusa a tutta la città".

"L'obiettivo era quello di arrivare a Perugia per giocarci la partita. È stata una nostra negligenza a Cittadella, quel momento ci ha distrutto. È difficile trovare le parole, so che quando c'è una retrocessione qual è lo stato d'animo. Sono dispiaciuto di non essere riuscito a fare questo miracolo. Ero consapevole delle difficoltà, ne ho trovata qualcuna in più. Ho dovuto fare un grande lavoro. Fa rabbia. Quando si retrocede c'è sempre un rammarico. Dispiace veramente tanto, ci ho messo l'anima".