Benevento, Letizia salta Perugia. C'è un centrocampista in forte dubbio I giallorossi sono proiettati all'ultimo match di campionato dopo l'aritmetica retrocessione

L'aritmetica retrocessione in serie C non concede molta voglia di parlare di calcio giocato, ma il Benevento è chiamato ad affrontare l'ultima partita di campionato in casa del Perugia. I giallorossi dovranno vincere, nonostante il verdetto sia stato già emesso. L'obiettivo primario sarà quello di evitare l'onta dell'ultimo posto, provando a conquistare l'intera posta in palio che potrebbe permettere alla Strega di agganciare la diciottessima posizione (con mancato successo della Spal col Pisa). Un aspetto che terrebbe viva una lieve fiammella di speranza di riammissione, come spiegato dall'avvocato Chiacchio nel corso di Ottogol. Non sarà semplice contro un Perugia che potrebbe agganciare la zona play out con una vittoria sul Benevento e una concomitante sconfitta del Brescia col Palermo.

Letizia salta Perugia. Acampora verso il forfait

Per quanto riguarda i singoli, Letizia salterà Perugia perché squalificato. Il terzino giallorosso ha rimediato la quinta ammonizione stagionale nel finale del match col Modena, facendo scattare automaticamente lo stop. Rientrerà Schiattarella tra i convocati, così come Carfora che non è stato convocato da Corradi per i prossimi Europei della categoria under 17. Viviani ha rimediato un trauma contusivo al piede destro, con la risonanza che ha escluso problemi maggiori. Per Improta, invece, c'è un trauma distorsivo alla caviglia destra che verrà analizzato nella giornata di domani. Acampora resta in forte dubbio per il match di Perugia: il centrocampista ha saltato la sfida interna col Modena a causa dell'infortunio rimediato a Cittadella.