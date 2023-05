Benevento, trasferta vietata a Perugia: la rabbia della Curva Sud Il comunicato pubblicato dai gruppi ultras giallorossi

In concomitanza con il fischio d'inizio del match tra Perugia e Benevento, la Curva Sud ha pubblicato un comunicato in cui ha rimarcato tutta la propria rabbia per il divieto di trasferta. Ecco il testo:

Abbiamo appreso con sgomento la scelta di vietarci la trasferta di Perugia. Scriviamo queste poche righe per esprimere il nostro dissenso nei confronti di coloro che hanno difficoltà nel gestire il servizio d'ordine e, di conseguenza, tagliano la testa al toro con facili restrizioni o divieti. Si è voluto evitare un contatto con i frusinati lungo l'autostrada? Non dovrebbe essere un nostro problema, ma soltanto di chi è chiamato a gestire simili situazioni. L'anno prossimo giocheremo in serie C, ci saranno tante trasferte a rischio e sottolineiamo già da ora che non accetteremo simili prese di posizione, sia nei nostri confronti che per le tifoserie che dovranno venire a Benevento. Il calcio è della gente e vietare l'accesso agli ultras è un concetto che non accetteremo mai. Non ci avrete mai come volete voi!

A Modo Nostro

Anni 90

Teste Matte