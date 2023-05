Serie C, Benevento: comincia a prendere forma il girone meridionale È tempo di voltare pagina per la Strega, cominciando a dare un'occhiata al prossimo campionato

La retrocessione ha creato una profonda amarezza nell'ambiente sannita che è stato costretto a salutare la serie B a distanza di sette anni dalla storica vittoria conquistata da Auteri e dai suoi ragazzi. È tempo di voltare pagina, proprio come fatto dal presidente Vigorito che ha subito sottolineato la volontà di ripartire attraverso le recenti dichiarazioni, ma soprattutto con l'ingaggio di un direttore di livello come Marcello Carli. Il futuro prossimo del Benevento si chiama serie C, con il girone meridionale che al momento sta cominciando a prendere forma: oltre al club sannita, ci sono altre cinque formazioni campane come Avellino, Giugliano, Juve Stabia, Sorrento e Turris. Il tutto verrà definito al termine dei play off che vede in gioco Pescara, Cerignola, Foggia e Crotone. In questo discorso c'entra anche il Cosenza che cercherà di salvarsi in serie B nei play out col Brescia. In caso di sovrannumero, la maggiore indiziata a passare nel girone B sarebbe il Pescara. Con una salvezza del Cosenza e una concomitante promozione in B di una squadra meridionale, potrebbe esserci il Pineto nel girone C a completamento dell'organico.

Serie C, il probabile girone C

Avellino

Benevento

Brindisi

Catania

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Messina

Monopoli

Monterosi

Picerno

Potenza

Sorrento

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

Squadre in gioco nei play off: Pescara, Cerignola, Foggia, Crotone

Play out serie B: Cosenza