Benevento, due giornate di squalifica a Glik Il centrale difensivo ha chiuso l'esperienza sannita nel peggiore dei modi

Sono due le giornate di squalifica rimediate da Glik nel corso del match col Perugia. Il centrale difensivo ha ricevuto un cartellino rosso diretto a causa di "epiteti offensivi rivoli agli ufficiali di gara". Glik, come noto, è in scadenza di contratto e dal prossimo 30 giugno non sarà più tesserato con il Benevento Calcio.

Per leggere il comunicato ufficiale, clicca qui.