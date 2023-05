Benevento, comincia l'era Carli Il direttore tecnico è pronto a cominciare la nuova avventura in giallorosso

Comincia ufficialmente l’era Carli. Dopo aver archiviato il campionato di serie B e la relativa, amarissima, retrocessione del Benevento, il sodalizio giallorosso è già proiettato al futuro. Il nuovo direttore tecnico, che si è già legato al club di via Santa Colomba fino al 2026, questa mattina - come riportato dal quotidiano Il Roma - ha raggiunto Napoli dove ad attenderlo c'era il presidente Vigorito. I due sono partiti successivamente alla volta di Benevento, dove Carli avrà modo di visitare le strutture del club. Sarà una settimana intensa per l’ex Empoli che cercherà di tuffarsi totalmente nella realtà sannita: in tal senso è previsto anche un incontro con il settore giovanile, così come non mancherà una conferenza di presentazione che gli permetterà di presentarsi alla piazza e di avere un primo approccio con la stampa.

Un progetto ambizioso ma sostenibile

Il Benevento ha già voltato pagina, nonostante la grande delusione per la retrocessione in serie C. Lo stesso presidente Vigorito ha ribadito la volontà di restare al timone del club per “rimediare agli errori commessi”, lasciando presagire la nascita di un programma ambizioso ma allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista economico: una politica che sposa in pieno il profilo di Carli che all’Empoli riuscì a ottenere degli ottimi risultati, permettendo alla sua società di incassare anche milioni di euro attraverso la scoperta e la valorizzazione di giovani calciatori, ripetendosi anche a Parma e Cagliari.

Il nodo dei contratti

Prima di proiettarsi al futuro in maniera concreta, però, bisognerà risolvere la grana dei numerosi contratti che il Benevento tiene sul groppone e che appartengono a calciatori che hanno ormai concluso il proprio ciclo in giallorosso. Vigorito e Carli analizzeranno nel dettaglio la situazione di ogni atleta, per poi provvedere al da farsi, definendo chi potrà far parte del nuovo progetto e chi, invece, dovrà fare le valigie nonostante la presenza di contratti annuali o biennali. Insomma, si prevede una vera e propria rivoluzione che porterà ai primi addii dei calciatori in scadenza di contratto, tra cui ci sono Glik, Foulon e Farias, mentre saluteranno per la fine dei prestiti i vari Simy, La Gumina, Leverbe e Pettinari.