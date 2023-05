Benevento, non solo addii: torna il talentino Talia Il ragazzo di Napoli che ha compiuto 20 anni a marzo ha giocato l'intero campionato nel Potenza

In stagione regolare 33 partite e un gol, nei play off altre due presenze e ancora un gol, quello dell'illusione allo Zaccheria di Foggia. Angelo Talia torna in giallorosso dopo un campionato giocato da protagonista nella squadra lucana. Lo ricordiamo: lui è nato il 10 marzo del 2003, ha dunque appena compiuto 20 anni. Il Benevento lo aveva ceduto in prestito al Potenza in serie C per permettergli di giocare con continuità e per far parte di un gruppo importante anche se in una categoria inferiore come quella di Lega Pro. Una fase un po' a singhiozzo nella prima parte del campionato, quella con Siviglia in panchina, poi l'arrivo di Raffaele, la ricerca del modulo più giusto (3-5-2) e il posto conquistato senza più cederlo a nessuno. Per il ragazzo di Napoli è stata una stagione importantissima, nella quale ha potuto mostrare il suo talento e anche quella continuità di rendimento che in un ragazzo di 20 anni non è mai assicurata.

Ora torna in giallorosso, da dove è partito, con un anno in più di esperienza e soprattutto dopo essersi fatto le ossa proprio in quel girone meridionale di serie C dove giocherà il Benevento. Inutile dire che dovrebbe essere un elemento importante nel prossimo organico giallorosso.

Nella foto la gioia di Talia dopo il gol segnato allo Zaccheria al Foggia