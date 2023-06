La foto postata da Pezzi che ha fatto emozionare i tifosi del Benevento Il ricordo dell'ex giallorosso con Fabio Ceravolo

Enrico Pezzi ha fatto emozionare i tifosi del Benevento con una foto postata attraverso il proprio profilo Instagram. L'ex giallorosso ha incontrato Fabio Ceravolo a Parma, in occasione del match valido per i play off tra i gialloblu di Pecchia e il Cagliari. I due si sono scattati una foto, con Pezzi che ha scritto "vecchie glorie" accompagnato da due cuori giallorossi.

Il riferimento, ovviamente, è riferito all'entusiasmante esperienza sannita di entrambi. Pezzi fa parte del gruppo degli "immortali" che nel Sannio è riuscito a compiere il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A. Ceravolo è stato protagonista assoluto nella stagione 2016/2017, quando trascinò a suon di gol la Strega verso la promozione. Giornate dense di emozioni, risalenti a ben sei anni fa e che hanno fatto vivere un momento di nostalgia a tutti gli amanti della Strega.