Prandelli smette di allenare e racconta: "È successo dopo Benevento" L'ormai ex tecnico ha ricordato le ragioni che l'hanno spinto a smettere

Cesare Prandelli già da svariati mesi ha smesso di allenare. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ormai ex tecnico ha raccontato le ragioni che l'hanno spinto a questa importante decisione, sottolineando che la decisione è maturata dopo il match giocato contro il Benevento al Vigorito con la Fiorentina: "L’ho capito la domenica mattina, la sera avremmo incontrato il Milan. La settimana prima avevamo giocato e vinto a Benevento. Dopo la partita ho detto “Sono stanco, sono vuoto”, pensavo fosse una situazione passeggera. Ma in settimana non era cambiato nulla, tutte le volte che arrivavo agli allenamenti avevo questo senso di disagio. La società mi è stata vicino, i collaboratori anche. Ero io che stavo male, nel profondo. La domenica mattina abbiamo fatto come sempre un allenamento pre-gara. Al mattino, in palestra, c’è stata una situazione, nulla di che, una carenza di concentrazione. Di solito agivo in un certo modo e la superavo. Quel giorno ho fatto due passi e ho sentito ancora quel disagio, sempre più forte. Mi sono riseduto e ho detto basta, è la mia ultima partita in panchina".