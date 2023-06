Capellini, niente vacanze: lavora per il recupero E' impegnato in palestra dopo l'intervento di "ernia-sporta"

Mentre tutti i giallorossi, gli ex e quelli ancora sotto contrato, si sono sparsi per località marine, c'è un giocatore della Strega che continua nei suoi esercizi di recupero dopo una stagione decisamente sfortunata. Riccardo Capellini è impegnato senza sosta agli attrezzi che possono riportarlo al calcio giocato. Lo fa in un centro sportivo di Cremona, la sua città (Le Querce), che possiede una palestra molto attrezzata. Capelli cortissimi, la chioma saltata via anche per affrontare l'estate in maniera più spigliata, il difensore giallorosso ce la sta mettendo tutta per essere pronto alla ripresa delle ostilità. Il difensore ex Juventus è tra i possibili riconfermati nella squadra del prossimo campionato. Dalla sua parte ha l'età ancora giovanissima (è nato il 1 marzo del 2000) e l'esperienza maturata negli scorsi anni in serie C. Bisogna dire che finchè è andato in campo è stato tra quelli che ha meglio risposto alle aspettative. Ora il lavoro sempre più serrato per tornare al calcio giocato dopo l'intervento di ernia dello sportivo (più comunemente detta pubalgia) effettuato il 24 marzo scorso alla Casa di cura Toniolo di Bologna dal dott. Vincenzo Greco.