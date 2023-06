Veseli, due panchine con l'Albania: dopo le vacanze si penserà al futuro Il difensore del Benevento ha chiuso ieri la propria stagione

Frederic Veseli è stato impegnato con l'Albania nelle ultime settimane, ma non è mai sceso in campo nel corso dei match giocati dalla sua nazionale contro Moldavia e Isole Faroe. È ufficialmente terminata la stagione del difensore, il quale non ha particolarmente brillato nell'annata vissuta con il Benevento.

Quale sarà il futuro di Veseli?

Adesso sarà tempo di vacanze, con il calciatore che rientrerà regolarmente per il ritiro di Roma che comincerà il prossimo 24 luglio. Il contratto che lo lega al Benevento scadrà nel 2024, quindi al momento resta un tesserato giallorosso fino a quando non arriverà un'offerta concreta da parte di un'altra società. Il leit motiv del club sannita è sempre lo stesso: nessuno è incedibile, ma è chiaro che dovranno arrivare delle proposte affinché si possa ragionare sul possibile trasferimento.