Benevento subito in campo: mercoledì seduta a porte aperte all'Imbriani Domani giornata di riposo per la squadra giallorossa

Il Benevento ha già ripreso gli allenamenti dopo la netta affermazione sul Casarano. Seduta di lavoro all'Imbriani. Questa la nota della società giallorossa: “I calciatori impiegati nel match hanno svolto riscaldamento, attivazione a secco e lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha effettuato esercizi di attivazione, lavoro tecnico-tattico, percorsi atletici, una partita a tema e scarico finale. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina con una nuova seduta di lavoro”.

Dunque domani (lunedì 10 gennaio) la squadra osserverà una giornata di riposo. Si rprende martedì all'Imbriani con un allenamento che inizierà alle 11. Stesso orario anche per la seduta di mercoledì 21, quella che la società settimanalmente consente a porte aperte: appuntamento per chi volesse assistervi alle 11 all'Antistadio Imbriani.

Stesso inizio anche nei giorni seguenti, giovedì 22 e venerdì 23. Alle 18 di venerdì la squadra andrà in ritiro a Venticano, il giorno dopo alle 14,30 sarà di scena ancora al Vigorito per ospitare il Siracusa.