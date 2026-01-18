Serie C: Salernitana di "corto muso", la Casertana cade a Potenza

Pomeriggio ricco di emozioni in serie C. La Salernitana vince a Caravaggio con un gol di De Boer in avvio di ripresa, con la giovane e troppo tenera Atalanta prima in dieci (espulsione di Cissè), poi addirittura in nove (cartellino rosso anche per Bonanomi).
Il colpo della domenica è sicuramente del Potenza che ferma la corsa della Casertana (che non perdeva dal derby con la Salernitana del 26 ottobre: inbattuta da 10 giornate). Il 2 a 0 finale premia la grande vivacità dei lucani, che vanno in vantaggio per un rigore assegnato su Schimenti (imprendibile) e realizzato da Adjapong, poi chiudono i conti nel recupero con un contropiede di D'Auria.
Partita di grande orgoglio del Trapani di Aronica che ne rifila quattro al Sorrento: Kirwan, Salines, Canotto e Stauciuc firmano il poker tra contestazioni della curva di casa che fa sospendere la gara per un fitto lancio di petardi.
Infine il Cerignola passa a Siracusa, ma la squadra siciliana avrebbe meritato certamente qualcosa di meglio. La decide un rigore di Gambale all'80 assegnato per una grossa ingenuità della difesa aretusea.
ATALANTA U23-SALERNITANA 0-1(56′ De Boer)
POTENZA-CASERTANA2-0(45’+3′ Adjapong, 90’+4′ D’Auria)
SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA 0-1 (80′ Gambale rig)
TRAPANI-SORRENTO4-0(4′ Kirwan, 45’+3′ Salines, 60′ Canotto, 83′ Stauciuc)
AZ PICERNO-LATINA (domenica 18 gennaio ore 17.30)
FOGGIA-GIUGLIANO (domenica 18 gennaio ore 20.30)
MONOPOLI-CATANIA (domenica 18 gennaio ore 20.30)
COSENZA-CROTONE (lunedì 19 gennaio ore 20.30)
La classifica nelle zone alte: Benevento 48; Catania* 45; Salernitana 42; Casertana 39; Cosenza* 37; Monopoli* 33; Audace Cerignola 31; Potenza 29; Crotone* 28; Casarano 18.