Il Benevento riflette su Masciangelo e Moncini I due calciatori, di rientro dai prestiti, hanno ancora un altro anno di contratto

Masciangelo e Moncini sono destinati a tornare a Benevento, dopo il mancato riscatto di, rispettivamente, Palermo e Spal. L'esterno di difesa era passato ai siciliani nel corso della sessione invernale di mercato, mentre l'attaccante è retrocesso con la formazione estense. Entrambi hanno ancora un altro anno di contratto con il club di via Santa Colomba, un aspetto che ha indotto il Benevento a riflettere sul loro futuro. L'orientamento della dirigenza giallorossa sarebbe quello di poter tenere i due calciatori in serie C perché potrebbero rappresentare un valore aggiunto. Poi è chiaro che tanto passerà dalla volontà di Masciangelo e Moncini di giocare in terza serie, con il Benevento che vorrebbe solo gente motivata e dedita alla causa per il nuovo corso targato Vigorito-Carli-Andreoletti.

Quale sarà il destino di Masciangelo e Moncini?

Per il momento, Masciangelo e Moncini restano in giallorosso. Qualora dovesse arrivare un'offerta dalla serie B, il Benevento non fare veto in alcun modo: i due calciatori saranno liberi di lasciare il Sannio. In alternativa, senza delle proposte concrete, faranno parte della rosa della nuova stagione. I due non sono tra i nomi che compongono la lista dei sicuri partenti, ovvero di quei calciatori che la dirigenza sarebbe disposta anche a svendere pur di mandarli via. Di conseguenza, il loro destino sarà condizionato dalle possibili proposte che giungeranno dalla categoria superiore.