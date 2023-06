Girone C, valzer di panchine: quanti club hanno già un allenatore? Non tutte le società meridionali di terza serie hanno scelto il tecnico

Quanti sono i club del girone C di serie C ad aver ufficializzato o confermato l'allenatore per la prossima stagione? Scopriamolo.

Le società che non hanno dubbi

Tra le società che non hanno dubbi c'è ovviamente il Benevento che ha già annunciato con largo anticipo l'ingaggio di Matteo Andreoletti, il quale dal prossimo primo luglio sarà ufficialmente il nuovo tecnico giallorosso. Poi ci sono le conferme di Rastelli e Danucci ad Avellino e Brindisi, così come a Catania quella di Tabbiani. A guidare il Giugliano sarà Raffaele Di Napoli, mentre sulla panchina del Monopoli si siederà Tomei. Confermato Zeman a Pescara dopo la sconfitta in semifinale play off col Foggia, così come Longo a Picerno. Nessun dubbio per il Taranto che sarà guidato ancora una volta da Eziolino Capuano, dopo che il tecnico ha sfiorato una clamorosa qualificazione agli spareggi promozione al termine della stagione appena conclusa. A Francavilla, infine, ci sarà Alberto Villa.

Il club degli indecisi

Un valzer di panchina potrebbe esserci a Crotone, dove è pronto a essere ingaggiato Michele Pazienza che proprio quest'oggi ha salutato il Cerignola. A Foggia c'è stato l'addio di Delio Rossi, così come è alla ricerca di un tecnico anche la Juve Stabia. Il Latina è vicino alla conferma di Di Donato, così come il Messina sta valutando se affidarsi nuovamente a Raciti. Al Monterosi c'è stato l'addio di Menichini, con Romondini che al momento è in pole per sostituirlo. A Potenza potrebbe esserci l'ingaggio di Colombo, mentre alla Turris scricchiola la posizione di Fontana. Il Sorrento, infine, pensa alla riconferma di Maiuri.