Benevento, Pezzi presenta Benedetti: "I tifosi giallorossi lo apprezzeranno" I due calciatori sono stati compagni di squadra a Cittadella

Enrico Pezzi ha condiviso una stagione con Amedeo Benedetti, il nuovo acquisto del Benevento Calcio. I due sono stati compagni di squadra al Cittadella, nella stagione 2017/2018: "Ero stato acquistato per alternarmi con lui, visto che ricopriamo lo stesso ruolo - ha rivelato Pezzi - in modo da valorizzare quella zona del campo. Ci siamo trovati molto bene, la nostra è stata una concorrenza senza alcun tipo di problematiche. Lui è un ragazzo tignoso, determinato. Giocare insieme ha fatto bene a entrambi".

Pezzi racconta Benedetti

Pezzi ha poi rivelato la "fotografia" del nuovo giallorosso: "È un mancino, ha un buon piede. Nelle scorse stagioni è stato il miglior crossatore della serie B. Sicuramente è capace di mettere peso a livello umorale nel corso della partita e all'interno dello spogliatoio. Fisicamente è un po' gracilino, ma quando è il momento riesce a farsi sentire nei duelli. A Benevento potrà fare delle buone cose: è una piazza che conosco molto bene, è calda e ha grande seguito. I tifosi giallorossi hanno piacere nel vedere gente che suda la maglia. Benedetti è uno di questi, l'ha dimostrato anche a Cittadella: lì non ci sono gli stessi numeri sugli spalti, ma chi è presente è passionale proprio come i beneventani. Entrambe le tifoserie sono genuine, vogliono vedere nei calciatori prima il valore umano e poi quelli tecnici".

La delusione per la retrocessione del Benevento

Pezzi ha proseguito: "Mi è dispiaciuto tantissimo vedere il Benevento retrocedere, anche perché so quanto sia stato faticoso ottenere la promozione. Il Benevento si era costruito una dimensione ben definita in serie B. In serie A non era scontato che ci rimasse perché le difficoltà sono evidenti per le matricole, ma tra i cadetti nessuno avrebbe immaginato un simile epilogo anche per la forza economica della società. Adesso bisogna pensare a ricostruire, come tra l'altro già si sta facendo. Sarà importante acquistare calciatori che hanno voglia di lottare e che non accettino Benevento solo per soldi, come successo già qualche volta. Credo che Carli si stia muovendo bene".