In Coppa chi al posto del Pordenone? Avrebbe dovuto affrontare la Reggiana al Mapei, ma ha rinunciato al campionato di C

Vi è piaciuto il primo campionato di serie A col calendario asimmetrico, quello che dopo l'andata spariglia le carte e mescola l'incedere iniziale delle partite? Bene, come spesso accade l'esperimento si espande e questa volta si allarga anche alla serie B. Se la formula vi è piaciuta oltre ogni dire, è legittimo che abbiate un bel po' di rammarico. Arriva una novità succosa proprio nell'anno in cui il Benevento non c'è. Niente calendario asimmetrico, niente boxing day: in B si va in campo il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, in C si chiude tutto il 23 dicembre, a due giorni dal Natale. Molti tirano un sospiro di sollievo, in fondo per la pace delle famiglie è meglio così. Ma vuoi mettere la soddisfazione di giocare ancora in serie B...?

A proposito di date, va detto che la prima valida per le squadre di Lega Pro è domenica 20 agosto. Un inizio non proprio lampo rispetto a quello della competizione per squadre di A e B. Dove c'è sicuramente un'anomalia, il posto già assegnato al Pordenone, che giocoforza dovrà rinunciarvi. I ramarri erano stati accoppiati alla Reggiana e la vincente avrebbe sfidato il Monza. Ora che accade? Ci sarà una squadra che sostituirà i veneti o la Reggiana salterà il primo turno? E se dovesse saltare anche il Lecco? Tutti quesiti che attendono una risposta, ahc arriverà non appena il quadro delle partecipanti sarà più chiaro.