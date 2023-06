Benevento, occhio al sintetico: in serie C è presente in molti stadi Per la Strega sarà una costante giocare sul fondo artificiale in trasferta

Giocare sull'erba naturale sarà sempre meno costante per il Benevento nel campionato di serie C. Molte squadre, infatti, disputano le proprie gare in uno stadio che presenta un fondo in sintetico: aspetto che può in un qualche modo condizionare quelle formazioni che, come la Strega, si allenano quotidianamente sull'erba naturale.

Quali sono gli stadi con l'erba sintetica?

Tra le squadre che presentano l'erba artificiale c'è l'Avellino che ha dotato di questo terreno di gioco il Partenio nel 2016. Tra le campane figurano anche il Giugliano, la Juve Stabia e la Turris. Il Sorrento non giocherà al campo Italia perché sarà ristrutturato: i rossoneri, reduci dalla promozione in serie C, probabilmente usufruiranno del Viviani di Potenza, altro stadio che presenta un fondo sintetico. Probabile la successiva emigrazione che avverrà nel corso del campionato allo stadio Piccolo di Cercola. Anche il Cerignola gioca sul sintetico, così come il Monterosi che scenderà in campo al Bonolis di Teramo. Campo artificiale anche per il Curcio di Picerno. Stesso discorso per il Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana.

in foto i tifosi giallorossi al Menti di Castellammare di Stabia, il cui manto erboso è sintetico