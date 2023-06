Serie B, si vota il gol più bello. Quello di Acampora non c'è Le otto realizzazioni più belle, quella del giallorosso resta fuori

Nonostante i guai che si profilano all'orizzonte per la prossima stagione (i casi Reggina, Lecco...), la Lega di B consuma gli ultimi spiccioli dell'ultima stagione lanciando il “Best goal” del campionato appena concluso. Sceglie tra i gol più belli della passata edizione, quelli già eletti settimana dopo settimana i migliori della propria giornata. La scelta, chiaramente soggettiva, si è racchiusa in otto realizzazioni, tutte molto belle per carità, ma forse non più di tanti altri gol andati in scena. E allora si vota: Gondo contro Caso al primo round, Vasquez contro Verre al secondo, Salcedo contro Arrigoni al terzo, Mancosu contro Badelj al quarto. Chi vince passa alle semifinali e via via fino a eleggere il vincitore.

Tra i gol più belli della stagione, eletti settimanalmente, lo ricordiamo c'era anche quello di Gennaro Acampora segnato a Buffon in Benevento-Parma (2-2) alla 35a. Prodezza di giornata, ma non scelto tra gli otto migliori. Questione di gusti. Secondo noi quel tiro da trenta metri diretto nell'angolino della porta di Buffon avrebbe meritato di entrare almeno tra i primi otto. Ma, come si dice?, quando una stagione va per un verso, non cambierà mai la sua direzione. Avendo ammirato tutti gli otto finalisti, noi un posto lo avremmo trovato a quel gol del centrocampista giallorosso. Ma magari il nostro è un giudizio di parte...