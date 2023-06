Benevento, pronto il terzo colpo Si punta su Meccariello, difensore centrale della Spal

Marcello Carli è al lavoro per mettere a segno il terzo colpo di mercato dopo gli arrivi di Don Bolsius (Fidelis Andria) e Benedetti del Pordenone. Si punta sul difensore centrale. È l'obiettivo imminente del club sannita che poi si fermerà per concentrarsi sulle operazioni in uscita. In difesa piace Biagio Meccariello di proprietà della Spal. Le sue caratteristiche sono quelle richieste dal Benevento: giocatore esperto di piede destro con la capacità di adattarsi anche a sinistra. Il profilo è quello giusto: quest'anno con la Spal ha ottenuto 35 presenze e realizzato due gol. C'è stata anche la promozione col Lecce in serie A.

Pare che ci sia l'interesse del calciatore a vestire la maglia giallorossa. Da qui la sensazione che nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accordo tra le due parti. Sarà il terzo colpo, l'ultimo prima del ritiro romano. Il passo successivo sarà legato alle operazioni in uscita. Diversi i calciatori che sono stati messi sul mercato: in difesa Tosca, Veseli e Letizia, a centrocampo Schiattarella e Improta. Ancora dubbi su Masciangelo. Ma ci saranno anche delle conferme: Pastina, Rillo, El Kaouakibi, Viviani, Talia, Acampora, Alfieri, Karic, Koutsoupias, Ciano e Moncini. Oltre chiaramente al giovane Carfora. Insomma non mancherà il materiale a disposizione di Andreoletti per il ritiro all'Hotel Mancini di Roma.