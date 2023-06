Chi sono i beneventani che hanno indossato la maglia giallorossa? Meccariello potrebbe essere l'ultimo di una lunga lista di sanniti in forza alla Strega

Biagio Meccariello è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. La carta d'identità del difensore porta una informazione ben precisa, riguardante il luogo di nascita: Benevento. Ma chi sono stati nel corso degli anni i sanniti che hanno rappresentato la maggiore squadra del capoluogo?

La lista parziale dei sanniti in forza alla Strega

La lista non è affatto breve ed è parziale, infatti coloro che non saranno menzionati dovranno scusarci. Il mirino va subito sui calciatori che hanno maturato il maggior numero di presenze, come Cesare Ventura che per un soffio non è riuscito a raggiungere le 200 apparizioni con la maglia del Benevento. Ovviamente non può mancare il compianto Carmelo Imbriani che in giallorosso è stato sia calciatore che allenatore. Nella lista figura anche Luigi Sparandeo (padre del giovane Luca) che ha maturato più di 100 presenze con la Strega, così come Vincenzo Cardillo che sul finire degli anni ottanta è stato protagonista sul manto erboso dell'ex Santa Colomba. Ci sono altri nomi di peso come quelli di Cagnale, Ciullo, Bovio, Bruno e Corino, fino ad arrivare al bomber Cilento (padre del club manager Alessandro) e Peppe Izzo. Presente anche Christian Galliano, tra gli eroi che il 13 giugno 1999 conquistarono la promozione a Lecce contro il Messina. Nei primi anno 2000 non sono mancate delle fugaci apparizioni da parte di beneventani come Santini, Joung, Cocca, De Rosa e Pedicini. Tanti i beneventani cresciuti nell'era Vigorito come Rillo, Furno, Zullo, Porcaro, Zotti, Varricchio, Frasciello, Sena, D'Andrea, Martignetti, Tommaselli, Mincione, Saccone, Letizio e altri. In prima squadra c'è Antonio Chiavelli, preparatore dei portieri nello staff di Andreoletti. Lo stesso ruolo, però all'interno del vivaio, ce l'ha Carlo Zotti, ex estremo difensore della Roma, anche lui nativo di Benevento. Tra coloro che sono nati in provincia, meritano una menzione Graziano Iscaro (recordman di presenze) e Giancarlo Zotti (tra gli attaccanti più prolifici della storia giallorossa). Nativo di Caserta, ma telesino doc è Enrico Brignola. Un ricordo va a Gennaro Falzarano, giovane calciatore di Airola, cresciuto nel settore giovanile e scomparso nel dicembre del 2020.