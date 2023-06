Benevento, le presenze in C dei tesserati: un ultimo arrivato è in tripla cifra Non mancano gli esordienti in terza serie tra i giallorossi, ma sono previsti numerosi addii

Tra i calciatori che attualmente sono sotto contratto con il Benevento, non tutti conoscono la serie C. Al netto di quelle che saranno le probabili cessioni, ci sono diversi esordienti in terza serie come i vari Acampora, Kubica, Pastina, Tello, Tosca e Viviani che non hanno mai giocato in questa categoria.

Benevento, le presenze in C dei tesserati

Sarà importante avere in rosa elementi che conoscono molto bene le insidie della terza serie. Sotto questo aspetto, il Benevento si è mosso in maniera tempestiva con la scelta di rafforzare la corsia mancina di difesa con un elemento come Benedetti, il quale vanta ben 200 presenze in serie C. Sul secondo gradino del podio c'è Letizia con 96 presenze, anche se sembra essere al passo d'addio dopo sei stagioni vissuta in forza al Benevento. Dopo l'esterno di Scampia c'è Karic, fermo a quota 91 presenze insieme a Manfredini. Da sottolineare le 74 apparizioni di El Kaouakibi in serie C, così come le 65 di Rillo che negli ultimi anni si è fatto le ossa in prestito tra le varie formazioni di terza serie. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, anche se ancora non ufficializzati dalla società, ci sono le 61 presenze di Bolsius e le 26 di Meccariello.

Benevento, le apparizioni in C: i numeri

Benedetti 200*

Letizia 96

Karic 91

Manfredini 91

Masciangelo 81

Paleari 81

El Kaouakibi 74

Rillo 65

Ciano 63

Bolsius 61*

Moncini 55

Capellini 41

Talia 35

Alfieri 32

Meccariello 26*

Schiattarella 17

Improta 11

Koutsoupias 1

Acampora 0

Agnello 0

Carfora 0

Kubica 0

Lucatelli 0

Pastina 0

Tello 0

Tosca 0

Viviani 0

*da ufficializzare