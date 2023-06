Benevento, 3 anni fa la promozione in serie A: il ricordo di Pippo Inzaghi Il pensiero del tecnico sul trionfo conquistato nel Sannio

Esattamente tre anni fa, il Benevento festeggiava la sua seconda promozione in serie A. I giallorossi trionfarono dopo una cavalcata incredibile, nel corso di una stagione condizionata dalla lunga interruzione causata dalla pandemia. Al rientro in campo, la Strega ci mise poco a ottenere l'aritmetico accesso in massima serie, giunto al termine del derby vinto contro la Juve Stabia al Vigorito.

Il ricordo di Pippo Inzaghi

Inzaghi, tecnico di quel Benevento, ha ricordato la vittoria attraverso una storia Instagram, in cui ci sono diverse immagini dei festeggiamenti. Superpippo ha scritto: "ricordi indelebili". Gli stessi di tutto il popolo sannita che è già pronto a lottare per tentare di cancellare quanto prima l'amara retrocessione in serie C.