Benevento, guarda Bolsius: vuole farsi trovare pronto al ritiro di Roma L'esterno offensivo olandese sarà annunciato nelle prossime ore dal club giallorosso

È ormai questione di ore prima che il Benevento annunci ufficialmente l'ingaggio di Bolsius, il quale giungerà a parametro zero dopo l'esperienza vissuta lo scorso anno in forza alla Fidelis Andria. L'esterno offensivo olandese si sta allenando duramente in Lussemburgo, come documentato attraverso un video pubblicato su Instagram, in vista dell'esperienza giallorossa che comincerà il prossimo 17 luglio con le visite mediche di rito. Il 24 luglio, invece, ci sarà la partenza per il ritiro di Roma, dove Bolsius cercherà di mettersi in mostra agli ordini del tecnico Andreoletti.