Benevento, l'ex Falco sfotte El Kaouakibi: che numero in allenamento I due calciatori stanno lavorando insieme in vista della prossima stagione

El Kaouakibi si tiene in forma in vista del ritiro di Roma, in programma a partire dal prossimo 24 luglio. L'esterno difensivo si sta allenando in Emilia insieme a un gruppo di calciatori, tra i quali c'è l'ex giallorosso Pippo Falco.

L'allenamento di El Kaouakibi e Falco

Proprio Falco ha pubblicato una storia Instagram in cui fa una giocata ai danni del calciatore del Benevento nel corso di un torello, con il giallorosso che ha incassato con un mezzo sorriso. I due si sono incrociati in carriera ai tempi del Bologna, nella stagione 2015/2016: mentre Falco faceva l'esordio in serie A, El Kaouakibi era un calciatore della Primavera rossoblu.