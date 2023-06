Covisoc, Reggina esclusa dalla serie B. In C "salta" un'avversaria del Benevento I verdetti in vista della nuova stagione

In attesa della comunicazione ufficiale da parte della Figc, la Covisoc avrebbe escluso la Reggina dal campionato di serie B per delle inadempienze economiche. In serie C, invece, sarebbero saltate Alessandria, Triestina e Brindisi, con quest'ultimo che avrebbe dovuto partecipare al girone C dopo la vittoria dello spareggio contro la Cavese. Se questi verdetti dovessero essere confermati, si procederà ai ripescaggi. Inutile dire che aumenta il rammarico in casa giallorossa per l'ultimo posto in classifica della stagione appena conclusa, il quale ha condannato il Benevento alla retrocessione senza alcuna possibilità di essere riammesso.