Benevento, a breve il lancio della campagna abbonamenti La settimana prossima ci sarà una riunione col presidente Vigorito per definire prezzi e sconti

In casa Benevento si lavora su più fronti: mercato ma anche abbonamenti. Argomenti che catturano l'attenzione dei tifosi pronti a ripartire nonostante la retrocessione. Per carità, l'esclusione della Reggina dal campionato di B dà una ulteriore conferma ai beneventani sulla grande occasione sciupata dalla squadra sannita. Ma oramai bisognerà guardare avanti e ripartire dalla serie C. I collaboratori del club di via Santa Colomba sono già al lavoro per organizzare la nuova campagna abbonamenti. Settimana prossima ci sarà una riunione col presidente Vigorito che sta supervisionando il lavoro. L'obiettivo sarà quello di puntare su prezzi accessibili e sconti per determinate categorie. L'attesa c'è. La tifoseria aspetta il lancio che avverrà prima del 10 luglio. Molto dipenderà dalla prossima riunione, se ci sarà l'ok del patròn sannita si potrà procedere per accendere ufficialmente i riflettori sulla nuova stagione.

Probabile che al di là della categoria ci sarà ugualmente una grande partecipazione dei supporters sanniti intenzionati a dare il loro sostegno al nuovo Benevento targato Carli – Andreoletti per sperare in un ritorno lampo in cadetteria. Sul lavoro del direttore tecnico ci sono grandi aspettative. La sua nomina ha riportato fiducia ed entusiasmo ma ora bisognerà costruire una squadra “ex novo” con le partenze di quei calciatori indicati come i maggiori responsabili della retrocessione del Benevento.