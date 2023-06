Il Benevento blinda due giovani Nunziante e Carfora firmeranno il primo contratto da professionisti

Weekend di riposo per Marcello Carli che in serata ha fatto ritorno nella sua Toscana dopo essersi fermato a Roma all'Hotel Mancini per fare un ulteriore controllo alla struttura. Per le operazioni si sta provando a chiudere la trattativa per Meccariello. Il difensore della Spal piace a Carli che ha già sondato la disponibilità del beneventano. Interessato a vestire la maglia giallorossa. Ma bisognerà bussare alla porta della Spal per capire quali saranno le intenzioni sul futuro del giocatore legato da un altro anno di contratto. Potrebbe arrivare una proposta di rinnovo ma non è esclusa l'ipotesi di una cessione. Settimana prossima quindi potrebbero esserci dei risvolti. Intanto Carli blinderà anche i giovani: il portiere Nunziante e l'esterno di attacco Carfora, entrambi nei prossimi giorni firmeranno il loro primo contratto da professionisti. Dopotutto la politica del club di via Santa Colomba è quella di puntare sui giovani del proprio vivaio. Poi si muoverà sulle uscite, bisognerà liberare delle caselle per inserire da fuori nuovi elementi di esperienza tra questi appunto Biagio Meccariello.