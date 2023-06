Cannavaro riparte dalla Turchia Sarà la sua prima esperienza dopo quella poco felice col Benevento

Riparte dalla Turchia Fabio Cannavaro. Dal Karagümrük Spor, squadra espressione di due quartieri del distretto metropolitano di Instanbul. Come riporta sky, questa per l'ex campione del mondo sarà la prima occasione in panchina dopo la poco fortunata parentesi a Benevento e ancora una volta arriverà lontano dall'Italia. A dire il vero il Karagümrük, che gioca nel massimo campionato turco, l'anno scorso aveva con sé parecchi giocatori italiani, dal portiere ex Samp Viviano, a Matteo Ricci, fratello di Marco che ha giocato nel Benevento, all'ex genoano Davide Biraschi, all'ex Milan Borini, l'altro ex Milan e Genoa, Bertolacci. Il Karagunìmruk, allenato dal turco Alparslan Erdem, ha chiuso al settimo posto con 51 punti.