Mercato, due ex allenatori in aiuto al Benevento Si accelera per le operazioni in uscita in casa giallorossa

Entrate ma anche uscite. Il direttore Carli avrà una estate rovente, dovrà sudare le proverbiali “sette camice” prima di sfoltire la rosa. Ingaggi onerosi e contratti lunghi potrebbero complicare i giochi, ma qualche ex allenatore che ha firmato (in parte) la retrocessione, potrebbe essere di aiuto. Sicuramente l'operazione che porta a Meccariello dovrebbe essere l'ultima prima del ritiro estivo. L'arrivo del difensore (non ancora scontato) chiuderebbe il mosaico almeno per il momento, poi dovrà prendersi la scena il mercato in uscita per liberare nuove caselle. Ma qualche giocatore potrebbe rientrare nella lista di gradimento di due recenti ex. Fabio Cannavaro prenderà il posto di Pirlo al Karagumruk in Turchia. Il pallone d'oro potrebbe decidere di portarsi con sé Alin Tosca, dopotutto il difensore non rientra più nei piani del club di via Santa Colomba e vanta un passato recente nel campionato turco. Per ora non c'è nulla di concreto ma Tosca darebbe delle garanzie a Cannavaro che avrà bisogno di punti saldi nella sua nuova esperienza. Non saranno ammessi per la sua carriera altri passi falsi.

Poi c'è l'altro ex giallorosso Fabio Caserta che ha da poco firmato col Cosenza in serie B. Non è una novità ai piedi della Dormiente il legame del tecnico calabrese con Riccardo Improta e Gaetano Letizia. Ci sarebbe anche Acampora ma Carli non ha intenzione di cedere il centrocampista napoletano. Diversa è la sorte per gli altri due che dovranno trovarsi una nuova sistemazione. A Caserta non dispiacerebbe riabbracciarli ma servirà comunque un “aiuto economico” da parte del Benevento visti gli ingaggi sia di Letizia (400 mila netti con altri due anni di contratto) che di Improta (che scende a 350 mila). Cifre che non rientrano nella politica di Guarascio, presidente del Cosenza, che comunque ha garantito uno sforzo maggiore per un campionato più tranquillo da parte della squadra calabrese.