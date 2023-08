Mercato, il Benevento è un cantiere aperto Il club sannita ha messo in atto una rivoluzione. Restano i dubbi su Tello e Improta

Il campionato di C prende forma e anche il Benevento può iniziare a pensare seriamente alla nuova stagione che avrà inizio il 3 settembre. L'esordio per i giallorossi sarà in casa della Turris. Poi ci sarà al Vigorito la Virtus Francavilla dove si è da poco accasato il portiere sannita Lucatelli. Alla terza di campionato i giallorossi dovrebbero affrontare in trasferta la Casertana anche se si aspettano gli ultimi risvolti. Ancora Taranto in casa e poi si andrà a Brindisi. Sarà anche il campionato dei derby campani. Tanti. Alla nona ci sarà il Sorrento. Alla 13esima il Giugliano, alla 16esima la Juve Stabia, subito dopo i sanniti affronteranno l'Avellino. Ben sei sfide tutte campane.

Ma il Benevento resta un cantiere aperto. Proprio ieri c'è stata la seconda amichevole con la Romana Football Club terminata 2 a 1 per i sanniti, in gol Thiam Pape e Masella. Al di là delle indicazioni che sono arrivate dopo il secondo test, il direttore Carli è alle ricerca di un terzino destro e di un perno centrale, perché a centrocampo servirà una maggiore esperienza. Ci sono tanti giovani interessanti come Alfieri e Talia, ma con le imminenti partenze di Viviani e di Acampora, oltre ai dubbi su Tello, serviranno delle certezze. Dopotutto non si può non parlare di una vera e propria rivoluzione in casa Benevento. Se si considerano i contratti a scadenza (come quelli di Glik e di Farias) e i fine prestito (tra questi La Gumina, Simy, Pettinari e Leverbe), le prossime partenze di Schiattarella, Viviani, Acampora e Letizia (che si vanno ad aggiungere a quelle di Tosca e di Veseli) metterebbero fine ad un'era. C'è sicuramente da valutare la situazione di Improta.

L'esterno piace ad Andreoletti, il ragazzo di Pozzuoli potrebbe essere interessato a restare, ma la società sta facendo tutte le valutazioni del caso. Dovesse proseguire la sua avventura nel Sannio si chiuderebbe il cerchio degli esterni contando anche Carfora, Ciano e Don Bolsius. Resta anche l'incognita in avanti: Moncini vuole andar via, su di lui c'è il Modena, ma il sodalizio di via Santa Colomba vorrebbe trattenerlo ritenendolo importante per la categoria. Sicuramente bisognerà fare quadrato. Su Viviani e Acampora l'attesa è dovuta alla necessità di monetizzare. Finora il Cosenza (interessato al primo) e il Pisa non hanno formulato le loro offerte. Ma per Moncini, Tello e Improta dovrà essere la settimana decisiva. Dentro o fuori. Il campionato non aspetta.