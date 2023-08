Mercato, doppio colpo in casa Strega In uscita Viviani va al Cosenza

Doppio colpo in casa Benevento. Il direttore Carli ha chiuso sia per il centrocampista che per il terzino destro. Arrivano nel Sannio Agazzi della Ternana e Berra del Sud Tirol. Dopo l'ingaggio di Pinato, non si è fermato il club di via Santa Colomba che ha chiuso anche una nuova operazione in uscita. Viviani si è accasato al Cosenza, la formula è quella del prestito con riscatto e contro riscatto per il sodalizio sannita. Intanto Agazzi è già nel Sannio per le visite mediche.