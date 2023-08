Quanti ex giallorossi hanno ritrovato il sorriso Tira le fila Roberto De Zerbi, ma vanno alla grande anche Foulon e La Gumina

(f.s.) La bandiera a scacchi ha dato il via ai campionati di A e B. Il bello è che dovunque ti giri trovi ex giallorossi protagonisti. In Italia come all'estero. Prendete Roberto De Zerbi che dopo due giornate in Premier guarda tutto dall'alto in basso col suo Brighton: 4-1 anche a casa del Volverhampton e vetta della classifica insieme al City. Ma non solo l'allenatore bresciano fa parlare di sé. Daam Foulon ha travolto col suo Mechelen l'Union Saint Gilloise che era a punteggio pieno in vetta. Veseli ha esordito da titolare nel Karagumruk ed ha giocato tutta la partita contro il forte Besiktas: ha perso (0-1), ma il suo inizio è stato confortante. Alin Tosca è ovviamente titolare nell'Al Rijadh che dopo due partite ha 4 punti in classifica.

Qualche colpo a sorpresa in Italia. Prendete la Sampdoria che sbanca il Liberati di Terni con i gol di La Gumina (su rigore) e De Paoli. Due calciatori che non hanno lasciato il segno nel Sannio ed anzi, per quel che riguarda l'attaccante siciliano ha addirittura terminato l'anno della retrocessione fuori squadra. Tutto sommato positivo l'esordio in rosanero di Lucioni e Roberto Insigne che hanno colto un pari sul campo del Bari. Bene Calò e mister Caserta all'esordio contro l'Ascoli, travolto per 3-0. bene anche il Catanzaro degli ex Iemmello e Brignola (oltre che del beneventano Curcio) che ha colto un bel punto allo Zini di Cremona.

Chiudiamo con Koutsoupias e Viviani, che non hanno giocato, ma che hanno già posato con la nuova maglia, rispettivamente del Bari e del Cosenza. Con un bel sorriso, ovviamente: quello che sembravano aver definitivamente perso all'ombra della Dormiente.

Nella foto l'esultanza di Daam Foulon dopo un gol del Mechelen