Diretta amichevole Giugliano-Benevento, LIVE Nuovo test amichevole per i giallorossi in vista dell'inizio del campionato

39' - Raddoppia il Benevento: Ciano realizza il gol del 2-1 su calcio di rigore

32' - Pareggia il Giugliano: errore di Agnello che favorisce la ripartenza di Marotta. L'ex giallorosso serve Labriola che insacca

4' - Benevento subito in vantaggio: decisivo Agnello con una conclusione dalla distanza

1' - Comincia la partita

Giugliano-Benevento, le formazioni ufficiali

Quinto test di precampionato per il Benevento che sfida il Giugliano al De Cristofaro. Le porte dell'impianto sportivo partenopeo sono chiuse al pubblico per i lavori in corso di svolgimento all'impianto. Ecco le formazioni ufficiali:

Giugliano: Russo, Menna, Scognamiglio, Marotta, Gladestony, Vogiatzis, Labriola, Caldore, Rondinella, Sorrentino, Di Dio. A disp.: Baldi, Manrrique, Yabre, Virgilio, Stabile, Oyewale, Oviszach, Grasso, Aruta, Ciufferri, De Francesco, Nocciolini. All.: Di Napoli

Benevento (4-3-3): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Meccariello, Benedetti; Talia, Agnello, Tello; Ciano, Moncini, Carfora. A disp.: Manfredini, Nunziante, Veltri, Rillo, Viscardi, Berra, Masciangelo, Pinato, Sorrentino, Bolsius, Rossi, Masella. All.: Andreoletti