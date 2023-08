Benevento, test al Vigorito contro la Primavera (FOTO) Partitella per i giallorossi contro i ragazzi guidati da Dario Rocco

Dopo la vittoria nell'amichevole disputata ieri contro il Giugliano, il Benevento questa mattina è tornato in campo per un test con la Primavera di Dario Rocco. Andreoletti ha utilizzato quei calciatori che non sono partiti dal primo minuto al De Cristofaro, tra cui i nuovi arrivati Berra e Pinato. Agazzi, invece, è reduce da uno stiramento rimediato in ritiro con la Ternana che lo terrà fuori per un paio di settimane. Di seguito, le foto realizzate da Mario Taddeo.