Berra: "Sono in una piazza importante, voglio risalire insieme al Benevento" Le parole del nuovo esterno di difesa giallorosso

Il Benevento è pronto a vedere all'opera Filippo Berra. Dopo aver firmato il contratto che lo legherà ai colori giallorossi per i prossimi tre anni, l'esterno difensivo proveniente dal Sudtirol si è subito messo a disposizione di Andreoletti. Ecco come si è presentato ai microfoni di Ottochannel: “Sono sceso di categoria per l’importanza della piazza, ma soprattutto perché tra noi c’è una comunione di intenti: abbiamo tanta voglia di rilanciarci. Da avversario ho trovato sempre un’atmosfera caldissima al Vigorito, il Benevento è sempre stato un avversario molto ostico”. Berra conosce il girone meridionale di serie C, avendoci giocato ai tempi del Bari: “È un torneo molto tosto, con squadre molto attrezzate. Le piazze sono importanti, sarà una bella impresa. Noi daremo il massimo per fare bene”. Berra ha poi proseguito: “Sappiamo benissimo che ci sarà molto da lavorare, anche perché i nostri obiettivi sono importanti. Ho conosciuto Andreoletti, mi sembra molto bravo. Vediamo come andrà questa stagione, ci faremo trovare pronti a partire dal derby con la Turris che aprirà il campionato. Già prevedo una partita insidiosa, stiamo lavorando per affrontarla al massimo”.