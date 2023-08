Benevento, nuovo confronto Vigorito - Carli Il massimo dirigente è rientrato oggi dalle vacanze

È tornato proprio in giornata dalle vacanze estere il presidente Oreste Vigorito. In agenda ha fissato subito un incontro con Carli e Andreoletti. Domani mattina ci sarà un nuovo summit presso la struttura giallorossa. L'intento è quello di fare il punto della situazione sia sul mercato che sulla preparazione della squadra in vista del primo impegno di campionato, in programma il 3 settembre in casa della Turris. Sicuramente sono arrivate risposte positive dall'amichevole col Giugliano. C'è stato un maggiore impegno da parte dei giallorossi rispetto al test col Monterosi che ha chiuso il ritiro romano.

Proprio dopo la parentesi capitolina il Benevento ha messo il turbo: ben tre colpi con Pinato, Agazzi e Berra. Resta l'emergenza a centrocampo, disponibilità limitata per l'allenatore in attesa di nuovi rientri dall'infermeria. Serviranno ancora 10 giorni per Kubica così come per Agazzi che si è infortunato a Cascia durante il ritiro con la Ternana. Il centrocampista avrà poi bisogno di altro tempo per mettere benzina nella gambe. Ecco perché non è escluso un altro colpo nella zona nevralgica del campo, se dovesse esserci un nuovo arrivo si guarderà al ruolo di perno centrale. Ma la priorità resta l'attacco per dare più esperienza e fornire un'alternativa a Moncini. Attualmente oltre al toscano si conta solo il giovane Sorrentino. Poi c'è la questione delle uscite, quella che non preoccupa Carli. Improta resterà in giallorosso vista la volontà dell'allenatore di trattenerlo e l'idea del club di via Santa Colomba di accontentarlo. Ma lo stesso calciatore ha dato il suo ok indipendentemente dalla categoria. C'è anche il problema legato a Gaetano Letizia: l'ingaggio elevato e i due anni di contratto lo rendono poco appetibile ai club di B e di C. La questione sarà affrontata direttamente dal presidente Vigorito, per questo è stato atteso il suo rientro dal direttore Carli.

PREVENDITA – Il dato della campagna abbonamenti è di 2310 tessere sottoscritte: 114 in più rispetto alla giornata di ieri. 929 in Curva Sud, 732 nei Distinti.