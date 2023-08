Benevento, nuova amichevole col Picerno L'appuntamento domenica alle 17 al Meomartini

C'è in programma una nuova amichevole per il Benevento. Dopo l'ultimo test col Giugliano si torna in campo per affrontare il Picerno in attesa dell'avvio di stagione. L'appuntamento sarà per domenica prossima alle 17 al Meomartini. I cancelli della struttura però resteranno chiusi al pubblico ma ci sarà stavolta la possibilità di assistere al match attraverso la diretta di Ottochannel. I tifosi dunque potranno seguire le prestazioni della propria squadra sul canale 16 del digitale terrestre. Sono stati definiti gli ultimi dettagli. Intanto il presidente Vigorito questa mattina ha raggiunto la sede di via Santa Colomba per una riunione col direttore tecnico Carli.